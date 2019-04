© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ben 12 i calciatori fermati dal Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. Due giornate per il centrocampista dell’Ascoli Bright Addae per “condotta gravemente antisportiva, perché, al 42° del secondo tempo, colpiva un avversario, in possesso del pallone, all'altezza del volto con il gomito; per avere inoltre, dopo il provvedimento di espulsione, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con dei forti calci la porta degli stessi; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Fermati invece per un turno: Nikola Ninkovic (Ascoli), Fabio Lucioni (Lecce), Filippo Sgarbi (Perugia), Davide Adorni (Cittadella), Raul Asencio (Benevento), Alessandro Bruno e Gennaro Scognamiglio (Pescara), Mato Jajalo (Palermo), Luca Martinelli (Foggia), Joseph Minala (Salernitana) e Francesco Valiani (Livorno).