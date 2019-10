© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Sono sei i calciatori fermati dal Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato. Fermato per due giornate il difensore del Crotone Guillaume Gigliotti per “condotta gravemente antisportiva: per avere al 36° del secondo tempo, nel tentativo di contendersi il pallone, colpito un avversario con una gomitata”, e Romano Perticone, difensore del Cittadella, per “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara, con atteggiamento minaccioso, espressioni ingiuriose”. Una giornata di stop invece per Mariano Arini (Cremonese), Marco Carraro (Perugia), Davide Petrucci (Ascoli) e Andres Tello (Benevento).