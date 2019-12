© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per due giornate Pietro Iemmello del Perugia per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 51° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive”.

Una giornata di stop invece per Cristian Andreoni (Ascoli), Aleandro Rosi (Perugia), Alberto Almici (Pordenone), Ramzi Aya e Gaetano Masucci (Pisa), Mauro Coppolaro (Virtus Entella), Lorenzo Dickmann e Saulo Vaisanen (ChievoVerona), Michele Fornasier (Trapani), Antreas Karo, Francesco Di Tacchio e Sofian Kiyine (Salernitana).