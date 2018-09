Serie B, Giudice Sportivo: fermato per due turni Panico del Cittadella

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia ha diramato la lista delle sanzioni relative alla quarta giornata del campionato cadetto. Squalificato per due giornate Panico del Cittadella per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 38° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa”.