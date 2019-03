© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Giudice Sportivo ritiene allo stato di non essere in grado di decidere, essendo necessario a tal fine un approfondimento della integrale vicenda oltre all’aspetto del mero tesseramento. In tal senso invia gli atti nella propria disponibilità alla Procura federale affinchè quest’ultima svolga con la massima sollecitudine ogni più opportuno accertamento. Riservata ogni più opportuna decisione, anche in merito all’omologazione del risultato della gara in oggetti". Così il Giudice Sportivo di Serie B nel comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega B in merito al ricorso presentato dal Livorno dopo la sconfitta per 3-0 (risultato non omologato) in casa dello Spezia. Ricorso dovuto a una presunta irregolarità nel tesseramento dell'attaccante David Okereke da parte del club ligure.