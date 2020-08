Serie B, giudice sportivo playoff e playout. Dionisi (Frosinone) salta la finale per la A

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 agosto 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gara del 14 agosto 2020 - Playout ritorno

Gara del 16 agosto 2020 - Finale andata playoff

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIONISI Federico (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

GYOMBER Norbert (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

MAZZOCCHI Pasquale (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CARRARO Marco (Perugia)

CLEMENZA Luca (Pescara)

ERLIC Martin (Spezia)

KOUAN Oulai Christian (Perugia)

MANIERO Riccardo (Pescara)

MELCHIORRI Federico (Perugia)

MEMUSHAJ Ledian (Pescara)

NOVAKOVICH Andrija (Frosinone)

RICCI Matteo (Spezia)

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara)

TERZI Claudio (Spezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

GYASI Emmanuel (Spezia)

AMMENDA DI € 3.000,00

FULIGNATI Andrea (Perugia): per avere rivolto, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso, epiteti ingiuriosi ad un occupante la tribuna stampa; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

ALLENATORI

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

SOTTIL Andrea (Pescara)

PRIMA SANZIONE

VACCARIELLO Francesco (Frosinone)