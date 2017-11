Serie B, Giudice Sportivo: quattro calciatori fermati per un turno

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze degli atti ufficiali dell'ultima giornata di campionato ha squalificato per un turno quattro calciatori. Si tratta di Lorenzo Ariaudo del Frosinone, Michele Castagnetti dell'Empoli, Andrea Coda del Pescara e Alberto Gerbo del Foggia. Multato di 2000 euro invece il Pescara per “ avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.