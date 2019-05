© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono sei i giocatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato. Si tratta di

Alberto Almici (Hellas Verona), Alessandro Buongiorno (Carpi), Ales Mateju (Brescia), Daniel Cappelletti e Davide Mazzocco (Padova), Maurizio Domizzi (Venezia).

L’Hellas quindi non potrà contare sul terzino per la prima gara di play off così come il Venezia non avrà il centrale per quella di play out. Per tutti gli altri la sanzione scatterà nella prossima stagione.