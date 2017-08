Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate a Dionisi del Frosinone

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo di Serie B dopo aver letto le risultanze arbitrali relative al primo turno di campionato ha squalificato per tre giornate Federico Dionisi del Frosinone “per avere, al 12° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al petto e con un calcio ad una gamba, un calciatore della squadra avversaria. Per una giornata sono stati invece fermati Matteo Brighi del Perugia ed Emanuele Ndoj del Brescia.