Serie B, giudice sportivo: tre giornate a Gravillon, due per Camporese, Di Chiara e Germoni

Il giudice sportivo ha reso note le squalifiche per la prossima giornata di campionato, in programma lunedì. Come si legge nel comunicato Gravilon è stato squalificato per tre giornate mentre Camporese, Di Chiara e Germoni sono stati fermati per due turni.

3 giornate: Gravillon (Ascoli).

2 giornate: Camporese (Pordenone), Di Chiara (Perugia), Germoni (Juve Stabia).

1 giornata: Bettella (Pescara), Caligara (Venezia), Carraro (Perugia), Cavion (Ascoli), Cisse (Juve Stabia), Gargliulo (Cittadella), Idda (Cosenza), Iori (Cittadella), Lisi (Pisa), Masciangelo (Pescara), Perticone (Cittadella), Pettinari (Trapani), Porcino (Livorno), Ricci (Juve Stabia).