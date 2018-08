Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate per Gastaldello e Greco

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali della prima giornata di campionato ha squalificato per tre giornate Daniele Gastaldello (Brescia) “per avere, al 24° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco ed in reazione ad un fallo subito, colpito con un pugno al viso un calciatore della squadra avversaria” e Leandro Greco (Cremonese) “per avere, al 7° del secondo tempo, colpito con una violenta manata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Una giornata invece per Vladimir Golemic (Crotone) e Manuel Marras (Pescara).

Per quanto riguarda le società invece queste le sanzioni:

Ammenda di €2.000,00: alla Soc. BRESCIA

per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00: alla Soc. CREMONESE

per avere suoi sostenitori, nel corso delle

gara, acceso alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00: alla Soc. LECCE

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.000,00: alla Soc. BENEVENTO

per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA

per avere ingiustificatamente causato il

ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di €1.000,00: alla Soc. PADOVA

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.000,00: alla Soc. PALERMO

per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera

b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.