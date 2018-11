Serie B, Giudice Sportivo: tre turni per Falzerano e Finotto. Le decisioni

© foto di Federico Gaetano

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 13^ giornata di Serie B.

Tre giornate di squalifica sono state comminate a Marcello Falzerano del Venezia e Mattia Finotto del Cittadella: il primo "per avere, al 22° del primo tempo, calpestato violentemente con i tacchetti la coscia di un calciatore avversario", mentre il secondo "per avere, al 39° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta manata la schiena di un calciatore della squadra avversaria".

Due turni di stop, invece, per Alessandro Capello del Padova, reo di aver "al 44° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa".

Infine una giornata di squalifica per Agnelli (Foggia), D'Elia (Ascoli), Falasco (Perugia), Maniero (Cosenza), Martella (Crotone) e Sabbione (Carpi).