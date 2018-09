Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Venturato. Multa per il Brescia

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali del quinto turno di campionato ha squalificato per una giornata il tecnico del Cittadella Roberto Venturato per “avere, al 34° del secondo tempo, ripetutamente contestato l'operato arbitrale e rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose”. Nessuno squalificato invece fra i calciatori, mentre fra le società è stata punita con un'ammenda da 5mila euro il Brescia per “avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi petardi e fumogeni e per aver lanciato sul terreno di giuoco un petardo che costringevano l'Arbitro, al 2° del secondo tempo, ad interrompere la gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.