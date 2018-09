Serie B, gli anticipi e i posticipi dal nono al dodicesimo turno

20.00 - Doppia sorpresa in casa Milan, con Gattuso che schiera dal 1' Laxalt e Borini, preferiti a Rodriguez e Cutrone. Aurelio Andreazzoli, invece, deve sostituire forzatamente lo squalificato Zajc: al suo posto ci sarà Traoré, mentre in difesa c'è Maietta con Silvestre. Ecco le...

Totti e Braida: "Nel 1988 voleva portarmi al Milan, i miei dissero di no"

Fiorentina, Cognigni: "Rifiutati 40 milioni per Milenkovic. Pezzella leader"

TOP NEWS ore 17 - Euro 2024 in Germania. CR7: un turno di squalifica

SPAL-Sassuolo, le formazioni ufficiali: ampio turn over per De Zerbi

Serie A, live dai campi: Juve e Napoli in campo, out Lykogiannis

Chi ama non dimentica. Striscione dei tifosi del Sassuolo per Missiroli

Juve, Cristiano Ronaldo esulta per il filotto: "Grandi ragazzi"

La Samp rincuora Kownacki citando De Gregori: "Dawid non aver paura"

Juve e Napoli in scioltezza. Roma, un po' di sereno

Rivera: "Quanto varrei oggi? Non me lo chiedo"

12a GIORNATA DI ANDATA Venerdì 9 novembre 2018 ore 21.00 PERUGIA–CROTONE Sabato 10 novembre 2018 ore 18.00 COSENZA-LECCE Domenica 11 novembre 2018 ore 15.00 BRESCIA–H. VERONA ore 15.00 CITTADELLA - VENEZIA Domenica 11 novembre 2018 ore 21.00 PALERMO-PESCARA * anticipo disposto per concomitanza, presso il medesimo impianto sportivo, di altra gara del campionato Serie A TIM.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy