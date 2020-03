Serie B, gli scenari di un campionato rivoluzionato: 2 promozioni o play off allargati?

Spazio sull'edizione spezzina de Il Secolo XIX alla situazione del campionato di Serie B e agli scenari futuri in tempo dell'emergenza Coronavirus. “Venerdì è stata indetta un'assemblea dove prendere decisioni da offrire a Gravina al Consiglio Federale e a seconda dell'evolversi della situazione. - spiega il quotidiano – I presidenti sono in attesa di decisioni del governo sugli stipendi, ma stanno cercando di risolvere alcune criticità. Si è parlato anche dell'idea esposta dall'AIC di mettere in ferie i calciatori. Poi c'è il problema degli adempimenti Covisoc visto che entro il 16 marzo vanno pagati gli stipendi di gennaio e febbraio”.

Per quanto riguarda il campionato sono diverse le ipotesi al vaglio: dallo slittamento della stagione con i due turni saltati che andrebbero in coda al campionato, ma non tutti sono d'accordo. La certezza sembra quella delle due promozioni dirette e un'eventuale stop alle retrocessioni in Serie A, ma c'è chi ha proposto di andare lunghi in estate sfruttando la finestra che potrebbe aprirsi col rinvio dell'Europeo. Le altre idee sono Play off e play out allargati togliendo le prime due e l'ultima.