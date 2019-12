Serie B, gol e spettacolo a Salerno: 3-2 della Salernitana sul Crotone

© foto di Giuseppe Scialla

Vittoria rocambolesca della Salernitana in casa contro il Crotone. Ospiti avanti con Golemic al 14’, poi nella ripresa in gol Jallow e Gondo. All’86 pareggia Gigliotti, ma in pieno recupero ancora Gondo regala i tre punti ai campani. La squadra di Ventura aggancia proprio il Crotone al decimo posto in classifica, a -1 dalla zona playoff.