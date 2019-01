Come seguendo un copione già scritto, Brescia e Spezia hanno replicato quasi totalmente quanto successo nel primo tempo della partita in programma alle ore 18 per la 21^ giornata di Serie B, dando vita ad uno spettacolare 4-4. Dopo il 2-2 della prima frazione, che ha visto i liguri passare sempre avanti salvo poi venir ripresi dalla squadra di casa. E così è successo anche nella ripresa: Bidaoui ha prima firmato la sua doppietta, mentre Okereke ha successivamente firmato dal dischetto la quarta rete dei suoi. Ma prima e dopo c'è stato un incredibile Donnarumma, autore di altri due gol. Per l'ex Empoli alla fine è dunque tripletta. Per Brescia e Spezia, invece, è un punto ciascuna.

