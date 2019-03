Serie B, Hellas corsaro a Perugia: 1-2, reti di Bianchetti ed Henderson

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Importantissimo successo per il Verona di Fabio Grosso, che espugna il Curi di Perugia nell'anticipo d'alta quota della ventottesima giornata di Serie B. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, la ripresa regala grandi emozioni: l'Hellas passa in vantaggio al 54' con Bianchetti, poi raddoppia al 60' grazie a Henderson. Verre riapre il match a quattro minuti dalla fine, ma gli ultimi assalti non producono gli effetti sperati. Gli scaligeri, con questo successo, raggiungono il Palermo in seconda posizione (con due partite in più), mentre i ragazzi di Nesta restano in settima posizione.