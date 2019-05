Serie B, i finali dei primi tempi: vince solo lo Spezia. Pari per il Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vince solo lo Spezia, sul Crotone, nei primi 45 minuti della 37^ giornata di Serie B. I liguri stanno piegando la squadra calabrese grazie a un gol di testa, su assist di Augello, del bulgaro Galabinov. 1-1 invece a Venezia dove il Pescara passa in vantaggio al 21° con Brugman, ma viene raggiunto dopo neanche 10 minuti dal rigore di Domizzi. 0-0 invece in Cremonese-Brescia e Ascoli-Palermo, un risultato quest’ultimo che farebbe felice il Lecce a cui basterebbe un punto nell’ultima di campionato per staccare il biglietto verso la Serie A diretta.

Ascoli-Palermo 0-0

Cremonese-Brescia 0-0

Spezia-Crotone 1-0 (25° Galabinov)

Venezia-Pescara 1-1 (30° Rig. Domizzi; 21° Brugman)

Cittadella-Hellas Verona 18:00

Benevento-Padova domani ore 15

Livorno-Carpi domani ore 15

Salernitana-Cosenza domani ore 21

Foggia-Perugia lunedì ore 21