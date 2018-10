Serie B, i finali delle gare delle 15: ok Foggia e Pescara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Importante vittoria del Foggia che centra il quarto successo nelle prime sette giornate e si porta a quattro punti in classifica, dopo gli otto di penalizzazione. Ok anche il Pescara che ha battuto il Benevento 2-1. Nelle altre due sfide del pomeriggio altrettanti pareggi: quello per 1-1 tra Carpi e Cosenza e quello per 0-0 tra cremonese e Salernitana. Di seguito i risultati e il programma della settima giornata.

Giocata ieri:

Hellas Verona-Lecce 0-2 (45° La Mantia, 68° Mancosu)

Oggi

Carpi-Cosenza 1-1 (47°Pasciuti, 89° Baez)

Cremonese-Salernitana 0-0

Foggia-Ascoli 3-2 (10° Deli, 14° Galano; 5° Brosco, 29° Ganz, 72° Gerbo)

Pescara-Benevento 2-1 (38° Mancuso, 51° Viola, 53° Machin)

Perugia-Venezia ore 18:00

Domani:

Brescia-Padova ore 15:00

Livorno-Spezia ore 15:00

Palermo-Crotone 21:00