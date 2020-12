Serie B, i finali delle gare delle 19:00: Lecce, è ancora ko. Bene Cittadella e Cremonese

Dopo l'anticipo di ieri, che ha visto l'Entella cadere anche contro la Salernitana, vincitrice in rimonta, prosegue la 14^ giornata del campionato di B.

In attesa dell'imminente fischio di inizio di Empoli-Reggiana, si sono da poco conclusi gli otto confronti che hanno preso il via alle 19:00. Al Cittadella basta il primo tempo per archiviare la pratica Frosinone, intanto che il Monza stende l'Ascoli e il Lecce rimedia il secondo ko di fila perdendo sul campo della SPAL. In Veneto, il Vicenza pareggia i conti con la Reggina, così come il Chievo contro il Pisa e il Pescara con il Brescia, mentre al fotofinish la Cremonese è corsara in quel di Pordenone. Senza reti la gara del "San Vito-Marulla" tra Cosenza e Venezia.

Di seguito il programma completo della quattordicesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Salernitana-Entella 2-1 (38' Mancosu, 47' Tutino, 66' [rig.] Djuric)

Cittadella-Frosinone 1-0 (46' Ogunseye)

Cosenza-Venezia 0-0

Monza-Ascoli 2-0 (34' Carlos Augusto, 88' Frattesi)

Pescara-Brescia 1-1 (44' [rig] Torregrossa, 62' Bocchetti)

Pisa-ChievoVerona 2-2 (16' Gucher, 49' Mazzitelli, 76' Djordjevic, 90' Ciciretti)

Pordenone-Cremonese 1-2 (65' Celar, 69' Falasco, 89' Ciofani)

SPAL-Lecce 1-0 (79' Strefezza)

Vicenza-Reggina 1-1 (44' Bianchi, 59' Longo)

ORE 21:00

Empoli-Reggiana