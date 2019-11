Serie B, i finali: dilagano Perugia e Pescara. Vince il Livorno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al via ieri sera l’11^ giornata di Serie B, con Spezia-Chievo Verona che ha aperto le danze.

Quest'oggi, si sono da poco concluse le gare delle ore 15:00, che hanno visto Perugia e Pescara dilagare: gli umbri, che hanno avvicinato momentaneamente la vetta, hanno battuto e scavalcato in classifica il Crotone, mentre gli abruzzesi hanno messo al tappeto il Pisa. Buon balzo in avanti degli uomini di Zauri, che si avvicinano alla griglia playoff, mentre non vanno oltre il pareggio Ascoli e Venezia. L'atteso scontro salvezza tra Livorno e Juve Stabia va invece a favore dei labronici, che acciuffano proprio gli stabiesi e si portano al terzultimo posto in graduatoria.

Di seguito il programma completo dell’undicesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Spezia-Chievo Verona 0-0

Ascoli-Venezia 1-1 (71' Da Cruz, 87' Zigoni)

Crotone-Perugia 2-3 (13' Iemmello, 53' Melchiorri, 57' e 94' Mustacchio, 65' Di Chiara)

Livorno-Juve Stabia 2-1 (50' [aut.] Zima, 59' Agazzi, 94' Marras)

Pescara-Pisa 3-0 (14' Borrelli, 63' Galano, 67' Machin)

ORE 18:00

Salernitana-Entella

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Benevento-Empoli

Cittadella-Frosinone

Pordenone-Trapani

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE

Cremonese-Frosinone