Serie B, i finali: lo Spezia dilaga, il Crotone consolida il 2^ posto. Notte fonda a Livorno

Venerdì in campo per la Serie B, che ha giocato quest’oggi la 33^ giornata del campionato.

Ad aprire le danze Juve Stabia-Entella, con un post gara finito in caserma a seguito di un diverbio, anche fisico, tra un dirigente delle Vespe e il ligure Coppolaro ( LEGGI QUI LA NOTIZIA ).

Alle 21:00, poi, le altre. Dilaga lo Spezia, che affossa un inerme Cosenza, che vede però il Livorno perdere contro la Cremonese e il Trapani pareggiare contro il Chievo, intanto che il Venezia strappava un buon punto al Benevento: niente è ancora perso per i lupi, anche se la zona playout sembra allontanarsi. A tal proposito, buon passo avanti dell’Ascoli, che ha battuto la Salernitana.

Ai vertici della classifica, importantissima vittoria del Crotone in quel di Cittadella, secondo posto consolidato, mentre scivola il Frosinone, caduto in casa dell’Empoli. Viaggia a vele spiegate, invece, il Pordenone, che batte il Pisa.

Esordio felice a metà per Sottil, che vede il suo Pescara dilapidare un doppio vantaggio e chiudere sul 2-2 il match contro il Perugia.

Di seguito il programma completo della trentatreesima giornata di Serie B:

Juve Stabia-Entella 1-1 (40’ Mazzitelli, 67' [rig.] Forte)

Ascoli-Salernitana 3-2 (6’ e 50’ Trotta, 14’ Ninkovic, 55’ Kiyine, 87’ Djuric)

Benevento-Venezia 1-1 (51’ Montalto, 56’ Sau)

Chievo Verona-Trapani 1-1 (21’ Giaccherini, 78’ Piszczek)

Cittadella-Crotone 1-3 (11’ e 49’ Messias, 36’ Simy, 65’ Panico)

Empoli-Frosinone 2-0 (29’ e 90’ Ciciretti)

Livorno-Cremonese 1-2 (36’ Ciofani, 55’ Coppola, 92’ Valzania)

Pescara-Perugia 2-2 (12’ Galano, 23’ Maniero, 43’ e 45+2’Iemmello)

Pordenone-Pisa 1-0 (54’ Ciurria)

Spezia-Cosenza 5-1 (6’ Galabinov, 20’ Gyasi, 51’ e 55’ Mastinu, 63’ Bruccini, 66’ Nzola)