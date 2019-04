© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio per 2-2 nel big match della trentunesima giornata di Serie B tra Verona e Brescia, con i padroni di casa che dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio sono riusciti a recuperare. Ok il Benevento che ha battuto il Carpi 3-1, mentre lo Spezia ha battuto in extremis la Salernitana agganciando la zona playoff. Questi i risultati della serata:

Benevento-Carpi 3-1 (1' Improta, 39' Maggio, 69' Viola; 17' Vitale)

Crotone-Perugia 2-0 (35' Simy, 81' Barberis)

Livorno-Cremonese 1-3 (77' Luci; 25' Castrovilli, 52' e 91' Croce)

Padova-Ascoli 1-2 (45' Capello; 41' Ninkovic, 58' Rosseti)

Spezia-Salernitana 2-1 (58' Mora, 94' Capradossi; 43' Djuric)

Venezia-Cittadella 1-1 (60' Modolo; 91' Panico)

Verona-Brescia 2-2 (14' e 60' Faraoni; 19' Torregrossa, 43' Martella)