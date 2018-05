Serie B, i finali: Parma secondo da solo, Frosinone gol al 95'

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono da poco concluse le gare di Serie B iniziate alle 15. Il Parma vince contro la Ternana, salendo al secondo posto grazie ai gol di Ceravolo e Di Gaudio. Vince il Frosinone a Brescia al quinto di recupero con Ciano, mentre bel salto in avanti del Venezia, ora quarto a -3 dal Parma. Zero a zero per la capolista Empoli.

Brescia-Frosinone 1-2 (Ndoj; Gori, Ciano)

Carpi-Empoli 0-0

Cremonese-Novara 1-1 (Claiton; Macheda)

Entella-Ascoli 1-1 (Petrovic; Monachello)

Foggia-Spezia 2-1 (Floriano, Tonucci; Marilungo)

Parma-Ternana 2-0 (Ceravolo, Di Gaudio)

Pescara-Cesena 0-0

Pro Vercelli-Venezia 0-2 (Marsura, Stulac)