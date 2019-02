© foto di Andrea Rosito

Si conclude il turno pomeridiano del sabato di Serie B, che vede un successo e due pareggi nelle tre gare disputate: la vittoria sorride al Cosenza, che in casa sbaraglia il Cittadella e sale in classifica, mentre Carpi ed Hellas, con un gol per tempo, si dividono la posta. Pari, e poche emozioni, anche tra Padova e Cittadella, l'unica gara terminata senza reti. Di seguito i risultati e il programma del turno di Serie B, il ventiduesimo, con le cinque gare che ancora mancano:

Venerdì 1 gennaio

Ascoli-Lecce rimandata

Sabato 2 gennaio

Carpi-Verona 1-1

Cosenza-Cittadella 2-0

Padova-Salernitana 0-0

18.00 Spezia-Cremonese

Domenica 3 gennaio

15.00 Benevento-Venezia

15.00 Crotone-Livorno

21.00 Pescara-Brescia