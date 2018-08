Serie B, i finali: vittorie per Foggia e Cittadella, pari tra Ascoli e Cosenza

© foto di Federico Gaetano

Si sono concluse le partite di Serie B giocate stasera e valide per la prima giornata del campionato cadetto. 4-2 del Foggia alla prima davanti ai propri tifosi, padroni di casa mai in affanno dopo le reti di Tonucci, Loiacono e Cicerelli. Nel finale i gol che riaprono le speranze della squadra di Chezzi firmati da Mokulu e Jelenic. 3-0 del Cottadella sul Crotone, con reti decisive di Scappini, Schenetti e Strizzolo. Infine 1-1 tra Ascoli e Cosenza con Brosco che ha ripreso il risultato per i marchigiani in pieno recupero.