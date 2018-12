© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono terminati i primi tempi delle tre gare delle 15 di Serie B. Il Venezia sta impattando per 0-0 in casa contro il Cosenza mentre il Lecce sta vincendo 2-0 contro il Padova grazie alle reti di Scavone e Armellino. 1-1 invece tra Cittadella e Perugia: al gol degli ospiti di Verre ha risposto Schenetti per i padroni di casa.

SERIE B - RISULTATI PARZIALI

Cittadella-Perugia 1-1

Lecce-Padova 2-0

Venezia-Cosenza 0-0

18.30 Spezia-Palermo

21.00 Benevento-Crotone