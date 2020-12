Serie B, i parziali: cinque vittorie e tre pareggi. Gare accese sui finali di primo tempo

Dopo l'anticipo di ieri, che ha visto l'Entella cadere anche contro la Salernitana, vincitrice in rimonta, prosegue la 14^ giornata del campionato di B.

In campo otto match: primi tempi non eccessivamente emozionanti, che si sono accesi soprattutto sul finale, dove Brescia e Reggina hanno trovato il vantaggio sui campi, rispettivamente, di Pescara e Vicenza, mentre il Cittadella è in vantaggio tra le mura amiche con il Frosinone. Il primo gol di giornata, però, è segnato dal Pisa, in vantaggio sul ChievoVerona, poi è stata la volta del Monza che sta battendo per ora l'Ascoli. Per il tre quattro pareggi a occhiali.

Di seguito il programma completo della quattordicesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Salernitana-Entella 2-1 (38' Mancosu, 47' Tutino, 66' [rig.] Djuric)

ORA IN CAMPO (parziali)

Cittadella-Frosinone 1-0 (46' Ogunseye)

Cosenza-Venezia 0-0

Monza-Ascoli 1-0 (34' Carlos Augusto)

Pescara-Brescia 0-1 (44' [rig] Torregrossa)

Pisa-ChievoVerona 1-0 (16' Gucher)

Pordenone-Cremonese 0-0

SPAL-Lecce 0-0

Vicenza-Reggina 0-1 (44' Bianchi)

ORE 21:00

Empoli-Reggiana