© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Soltanto quattro gol nei primi temi delle gare di Serie B delle 15. Il Pordenone sta vincendo per 1-0 contro la Cremonese grazie alla rete di Ciurria, così come lo Spezia che conduce grazie a Ragusa. Bene anche il Venezia che sta vincendo 1-0 in casa del Perugia e l'Entella che è sull'1-0 in casa del Cittadella. Tutte le altre gare sono sullo 0-0.

SERIE B - RISULTATI PARZIALI

Cittadella-Entella 0-1

Juve Stabia-Cosenza 0-0

Crotone-Trapani 0-0

Perugia-Venezia 0-1

Pisa-Frosinone 0-0

Pordenone-Cremonese 1-0-

Spezia-Salernitana 1-0