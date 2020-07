Serie B, i parziali: prezioso vantaggio del Crotone. Il Pescara si fa acciuffare dal Perugia

vedi letture

Venerdì in campo per la Serie B, che gioca quest’oggi la 33^ giornata del campionato.

Ad aprire le danze Juve Stabia-Entella (1-1 il finale, ma post gara agitato con Coppolaro finito in ospedale ), ora in campo le restanti nove gare, che hanno preso il via alle 21:00. Chiusi quindi da poco i primi tempi, con tre pareggi a reti bianche il 2-2 dell’ “Adriatico”, dopo il Pescara ha dilapidato il doppio vantaggio sul Perugia facendosi acciuffare sul 2-2.

Importante il doppio vantaggio del Crotone, avanti sul Cittadella con il quale sta lottando per il secondo posto, e lo stesso vale per il gol della Cremonese in casa del Livorno, per il resto sono le formazioni di casa a essersi portate in vantaggio: un solo gol di scarto per Empoli e Chievo Verona, che stanno battendo rispettivamente Frosinone e Trapani, mentre sono due i gol di vantaggio dell’Ascoli sulla Salernitana e dello Spezia sul Cosenza.

Di seguito il programma completo della trentatreesima giornata di Serie B:

GIA’ GIOCATA

Juve Stabia-Entella 1-1 (40’ Mazzitelli, 67' [rig.] Forte)

ORA IN CAMPO (parziali)

Ascoli-Salernitana 2-0 (6’ Trotta, 14’ Ninkovic)

Benevento-Venezia 0-0

Chievo Verona-Trapani 1-0 (21’ Giaccherini)

Cittadella-Crotone 0-2 (11’ Messias, 36’ Simy)

Empoli-Frosinone 1-0 (29’ Ciciretti)

Livorno-Cremonese 0-1 (36’ Ciofani)

Pescara-Perugia 2-2 (12’ Galano, 23’ Maniero, 43’ e 45+2’Iemmello)

Pordenone-Pisa 0-0

Spezia-Cosenza 2-0 (6’ Galabinov, 20’ Gyasi)