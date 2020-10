Serie B, i risultati al 45°: Ascoli avanti di due. Monza fermo sullo 0-0 a Pisa

Dopo 45 minuti sono solo quattro le squadre che vincono in questo turno infrasettimanale di Serie B: Ascoli, ChievoVerona, Cittadella e SPAL. I marchigiani sbloccano subito la gara contro la Reggiana grazie al rigore trasformato da Sabiri e al 26° trovano il raddoppio con Bajic. I veneti chiudono la prima frazione avanti per 1-0 sul Brescia grazie al solito Garritano, mentre gli estensi ringraziano Salvatore Esposito per il momentaneo vantaggio in casa dell’Empoli. Gol in extremis a rompere gli equilibri nel derby del Triveneto fra Cittadella e Pordenone, lo firma Gargiulo per i padroni di casa. Aramu allo scadere invece regala il momentaneo vantaggio al Venezia in casa contro il Pescara. 1-1 fra Vicenza e Salernitana, mentre le altre si chiudono tutte sullo 0-0.

Questi i risultati e i marcatori della 4^ giornata:

Ascoli-Reggiana 2-0 (5° rig. Sabiri, 26° Bajic)

ChievoVerona-Brescia 1-0 (35° Garritano)

Cittadella-Pordenone 1-0 (45° Gargiulo)

Empoli-SPAL 0-1 (35° Sal. Esposito)

Frosinone-V. Entella 0-0

Vicenza-Salernitana 1-1 (43° Rigoni; 25° Rig. Djuric)

Pisa-Monza 0-0

Reggina-Cosenza 0-0

Venezia-Pescara 1-0 (45° Aramu)