© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono da poco concluse le gare iniziate alle 15.00 del 35° turno di serie B: Palermo in vantaggio sul campo del Palermo, vince anche il Pescara contro il Verona grazie al primo gol tra i professionisti per il giovane Sottil. 1-1 fra Venezia e Crotone, mentre in Salernitana-Carpi ci sono già stati 4 gol ed un cartellino rosso.

Livorno-Palermo 0-1 (41' Nestorovski)

Pescara-Verona 1-0 (7' Sottil)

Salernitana-Carpi 2-2 (8' Cissè, 18' Djuric, 31' Cissè, 33' Calaio)

Venezia-Crotone 1-1 (16' Domizzi, 22' Barberis)