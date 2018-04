Serie B, i risultati al 45': Bari ko, Empoli ok. Ternana in grande ascesa

© foto di Federico Gaetano

Risultati molto interessanti nei primi tempi del 36° turno di Serie B in corso stasera su dieci campi di Serie B: solo due le partite rimaste sullo zero a zero dopo 45', proprio quelle di Palermo e Frosinone, squadre in lizza per il secondo posto che varrebbe la promozione diretta. Vince il Perugia, perde il Bari, ma sopratutto si è sbloccata in favore della Ternana la grande sfida contro il Foggia: in caso di vittoria delle Fere, anche i conti per i playout andrebbero rivisiti completamente. Di seguito risultati e marcatori dopo la prima frazione:

Lunedì 16 aprile

Ascoli-Parma 0-1

(3' Calaiò)