© foto di Andrea Rosito

Sono terminati i primi tempi delle gare valide per la terzultima giornata di Serie B. Sorprende il k.o. temporaneo del Lecce, a cui serve una vittoria per festeggiare la matematica promozione in Serie A. Padova in vantaggio sui salentini, così come Foggia, Cosenza e Livorno stanno conducendo rispettivamente su Salernitana, Venezia e Verona. Punteggio fermo sullo 0-0, invece, nelle sfide Crotone-Benevento, Carpi-Cremonese e Perugia-Cittadella. Questi tutti i risultati:

Carpi-Cremonese 0-0

Cosenza-Venezia 1-0: 44' Tutino

Crotone-Benevento 0-0

Foggia-Salernitana 2-0: 16' Deli, 19' Greco (rig.)

Padova-Lecce 1-0: 3' Baraye

Perugia-Cittadella 0-0

Verona-Livorno 1-2: 25' Giannetti, 43' Raicevic, 47' p.t. Dawidowicz (V)

Brescia-Ascoli ore 18

Palermo-Spezia 2-2 (giocata alle 12.30): 30' e 44' Maggiore (S), 32' Jajalo, 40' Moreo