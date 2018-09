Serie B, i risultati al 45°: Palermo ko. Vincono Lecce e Pescara

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Sono terminati i primi tempi della quinta giornata di Serie B. Il risultato più clamoroso è quello che sta maturando a Brescia dove i padroni di casa sono avanti di due reti sul Palermo. Vincono in trasferta invece il Lecce, in casa del Livorno, e l'Ascoli, in casa della Salernitana. Pari con gol fra Hellas e Spezia, mentre Perugia-Carpi è ferma sullo 0-0. Vince infine il Pescara sul Crotone.

Questi risultati e marcatori:

Brescia-Palermo 2-0 (27°, 29° Donnarumma)

Cittadella-Benevento 0-1 (39° Asencio)

Livorno-Lecce 0-1 (15° La Mantia)

Perugia-Carpi 0-0

Pescara-Crotone 1-0 (19° Mancuso)

Salernitana-Ascoli 0-1 (8° Ninkovic)

Hellas Verona-Spezia 1-1 (42° Matos; 39° Bidaoui)