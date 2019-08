Serie B, i risultati al 45': Salernitana avanti, pari allo "Scida"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Terminati pochi minuti fa i primi tempi delle seconde gare del campionato di Serie B 2019-2020, che ha preso il via ieri con Pisa-Benevento, open match concluso sullo 0-0. In questo momento in campo il derby di Calabria Crotone-Cosenza, ma anche Salernitana-Pescara, con i campani avanti di un gol grazie al centro siglato al 36’ da Jallow. Pari a occhiali, invece, allo “Scida".

Di seguito il programma completo della prima giornata di Serie b:

GIA’ GIOCATE

Pisa-Benevento 0-0

ORA IN CAMPO (parziali)

Crotone-Cosenza 0-0

Salernitana-Pescara 1-0

ORE 21:00

Ascoli-Trapani

Cittadella-Spezia

Entella-Livorno

Venezia-Cremonese

DOMANI

Empoli-Juve Stabia

Perugia-Chievo Verona

LUNEDI’ 26 AGOSTO

Pordenone-Frosinone