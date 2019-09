Serie B, i risultati al 45': tris Trapani al Picco, Kragl spinge il Benevento

© foto di Federico Gaetano

Terminati qualche istante fa i primi tempi delle tre gare in programma oggi alle 15 nel calendario della 6^ giornata di Serie B. E quando siamo arrivati all'intervallo, il Benevento sta conducendo di misura nei confronti dell'Entella, ed è momentaneamente in testa assieme all'Ascoli. Decide Kragl. Stesso punteggio, ma a parti invertite, al Bentegodi, con il Pordenone che sta avendo la meglio sul Chievo grazie a Strizzolo. Spumeggiante la prima frazione del Trapani, in vantaggio per 1-3 al Picco.

Benevento – Entella 1-0 [20' Kragl]

Chievo – Pordenone 0-1 [10' Strizzolo]

Spezia – Trapani 1-3 [19' Nzola (T), 34' Luperini (T), 39' Ragusa (S), 41' Pettinari (T)]