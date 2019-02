© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono chiusi i primi tempi delle tre gare di Serie B in programma questo pomeriggio. Poche emozioni e appena un gol, quello firmato dal rosanero Puscas dopo appena due minuti di gioco nella sfida fra Perugia e Palermo. Zero gol e tanto agonismo nelle altre due gare: ben 5 gli ammoniti in Cittadella-Spezia, mentre a Cremona è stato espulso il portiere di riserva del Padova Merelli a seguito delle proteste per un rigore, tocco di mano di Arini, non fischiato a favore dei patavini.

Cittadella-Spezia 0-0

Cremonese-Padova 0-0

Perugia-Palermo 0-1 (2° Puscas)