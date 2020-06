Serie B, i risultati al 45°: vincono Trapani, Venezia e Cittadella. Benevento per ora è A

vedi letture

Il Benevento vede la Serie A nonostate un primo tempo terminato per 0-0 contro la Juve Stabia condizionato dall’espulsione di Caldirola nelle fila sannite dopo 25 minuti di gioco. Dietro i campani pareggiano sia il Crotone, in casa dell’Ascoli, sia lo Spezia, in casa contro il Pisa (1-1), mentre vince il Cittadella, grazie a un rigore di Diaw, contro il Perugia. Vittorie importanti in questi primi tempi in coda con il Venezia che è avanti di due reti – Longo e Capello – sul campo di un Livorno sempre più ultimo, e il Trapani che sta vincendo 2-1 a Cosenza con i padroni di casa che hanno anche fallito un rigore con Bruccini. 0-0 invece nelle altre gare.

Questi i risultati e i marcatori:

31^ Giornata:

Ore 18:45

Salernitana-Cremonese 3-3 (73° rigf. Dziczek, 79°, 90° rig. Di Tacchio; 6°, 68° Celar, 86° Zortea)

Ore 21:00

Ascoli-Crotone 0-0

Benevento-Juve Stabia 0-0

ChievoVerona-Frosinone 0-0

Cittadella-Perugia 1-0 (39° Diaw)

Cosenza-Trapani 1-2 (40° Baez; 20° rig. Taugourdeau, 37° Dalmonte)

Livorno-Venezia 0-2 (19° Longo, 22° Capello)

Pescara-Empoli 0-0

Pordenone-V. Entella 0-0

Spezia-Pisa 1-1 (26° Gyasi; 38 Marconi)