© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due gol nei primi tempi delle gare di Serie B in corso di svolgimento questo pomeriggio. Al 45' il Benevento è in vantaggio per 1-0 sul Cittadella grazie alla rete siglata al 40' da Coda. Stesso risultato per il Foggia in casa del Padova: a firmare la rete del vantaggio dei rossoneri, proprio all'ultimo minuto, è stato Chiaretti.

Benevento-Cittadella 1-0 (40' Coda)

Carpi-Perugia 0-0

Padova-Foggia 0-1 (45' Chiaretti)