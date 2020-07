Serie B, i risultati dell’ultima giornata: impresa Cosenza. Male Perugia e Pescara

Una vera e propria impresa. È quella messa a segno dal Cosenza di Occhiuzzi che vince la sua quinta gara consecutiva – 3-1 nello scontro diretto per non retrocedere contro la Juve Stabia – e si salva evitando anche i play out. I campani invece retrocedono assieme a Livorno e Trapani, a cui non basta il 2-0 al Crotone, mentre Perugia e Pescara, sconfitte rispettivamente da Venezia e Chievo, si giocheranno i play out per evitare la Serie C. Si salva invece l’Ascoli nonostante la sconfitta per 4-2 contro il Benevento. In alto vittoria dello Spezia sulla Salernitana che permette ai liguri di tenere il terzo posto e lascia fuori dai play off la squadra di Ventura. Stessa sorte per il Pisa che pareggia 1-1 contro il Frosinone, ma viene penalizzato dalla classifica avulsa peggiore rispetto a gli stessi ciociari e all’Empoli (vittorioso sul Livorno). Il Pordenone tiene il quarto posto grazie alla migliore classifica avulsa rispetto al Cittadella, che chiude quinto.

Ascoli-Benevento 2-4 (49° Morosini, 90° Trotta; 26° Sau, 33° Barba, 45° Insigne, 87° Moncini)

ChievoVerona-Pescara 1-0 (89° Garritano)

Cosenza-Juve Stabia 3-1 (17° Sciaudone, 23° rig., 74° Riviere; 31° Tonucci)

Cremonese-Pordenone 2-2 (17°, 58° Gaetano; 15° rig. Tremolada, 48° Burrai)

Virtus Entella-Cittadella 2-3 (5° aut. Rizzo, 45° M. De Luca; 3°, 22° Panico, 88° Stanco)

Frosinone-Pisa 1-1 (78° rig. Ciano; 48° Marconi)

Livorno-Empoli 0-2 (45° Antonelli, 52° La Mantia)

Salernitana-Spezia 1-2 (31° Gondo; 45° Mora, 90° Nzola)

Trapani-Crotone 2-0 (54° Taugourdeau, 58° Pirrello)

Venezia-Perugia 3-1 (42° rig., 52° Aramu, 65° Capello; 69° Sgarbi)

CLASSIFICA

Benevento 86 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 69 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 61

Pordenone 58

Cittadella 58

Chievo Verona 56

Empoli 54

Frosinone 54

Pisa 54

Salernitana 52

Venezia 50

Cremonese 49

Entella 49

Ascoli 46

Cosenza 46

Perugia 45

Pescara 45

Trapani 44 RETROCESSO IN SERIE C

Juve Stabia 41 RETROCESSO IN SERIE C

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C