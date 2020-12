Serie B, i risultati della 12^: Monza forza 5, pari nel big match. Cosenza corsaro ad Ascoli

Il Monza vince e convince calando un pokerissimo contro il fanalino di coda Entella: nel primo tempo è Boateng a incanalare la gara sui giusti binari con una doppietta, mentre nella ripresa Mota e due volte Sampirisi fissano il risultato sul 5-0. Ma i risultati ampi non finiscono qui: il Cosenza infatti piazza un colpaccio ad Ascoli calando un tris in uno scontro diretto e regalando l’ennesima amarezza al nuovo tecnico Delio Rossi, mentre il Cittadella fa proprio il derby veneto con il Vicenza con lo stesso risultato. Solo pari nel big match fra Salernitana e Lecce, con l’Empoli che, vincendo di misura contro la Cremonese, si prende la testa scavalcando i campani e il Frosinone. Pareggio senza reti per la SPAL contro il Chievo con gli estensi che falliscono un rigore con Paloschi e giocano tutta la ripresa con l’uomo in meno. Pari anche fra Pordenone e Brescia (1-1) e fra Pisa e Pescara (0-0).

Serie B, 12^ Giornata

Reggina-Venezia 1-2 (11° Lafferty; 76° Aramu, 83° Bocalon)

Reggiana-Frosinone 1-2 (71° Mazzocchi; 60° Parzyszek, 76° Rohden)

Ascoli-Cosenza 0-3 (45° Baez, 48° Gliozzi, 80° Bittante)

Cittadella-Vicenza 3-0 (49° D’Urso, 59° Adorni, 80° Gargiulo)

Empoli-Cremonese 1-0 (45° Stulac)

Monza-Virtus Entella 5-0 (10°, 28° Boateng, 73° Mota, 82°, 90° Samprisi)

Pisa-Pescara 0-0

Pordenone-Brescia 1-1 (5° Diaw; 53° Spalek)

Salernitana-Lecce 1-1 (11° Capezzi, 53° rig. Mancosu)

SPAL-ChievoVerona 0-0