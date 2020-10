Serie B, i risultati della 4^ giornata: Empoli e Cittadella volano. Il Monza non sa vincere

Continua la marcia di Cittadella ed Empoli in testa alla classifica di Serie B. I veneti con un gol per tempo – Gargiulo nel primo e Tavernelli nel secondo – battono il Pordenone del grande ex Diaw e si portano a quota 10 al pari dei toscani che in rimonta stendono la SPAL coi gol di Bajrami e Mancuso. Alle loro spalle c’è la Salernitana che pareggia 1-1 in casa del Vicenza. Bella vittoria del Venezia che rifila quattro reti al Pescara, ultimo e senza vittorie dopo quattro giornate. Continua l’astinenza da vittorie anche per il Monza che segna il suo primo gol in Serie B con Frattesi, ma non va oltre l’1-1 in casa del Pisa. Vittoria invece per il ChievoVerona che stende grazie a Garritano il Brescia di mister Lopez, mentre l’Ascoli batte, con qualche brivido finale, la Reggiana allontanando le voci di un Bertotto in bilico. Finiscono senza reti Frosinone-Entella e il derby calabrese fra Reggina e Cosenza con gli ospiti a lungo in 10.

Questi i risultati e i marcatori della 4^ giornata:

Ascoli-Reggiana 2-1 (5° rig. Sabiri, 26° Bajic; 89° Mazzocchi)

ChievoVerona-Brescia 1-0 (35° Garritano)

Cittadella-Pordenone 2-0 (45° Gargiulo, 53° Tavernelli)

Empoli-SPAL 2-1 (64° Bajrami, 84° Mancuso; 35° Sal. Esposito)

Frosinone-V. Entella 0-0

Vicenza-Salernitana 1-1 (43° Rigoni; 25° Rig. Djuric)

Pisa-Monza 1-1 (81° Marconi, 47° Frattesi)

Reggina-Cosenza 0-0

Venezia-Pescara 4-0 (45° Aramu, 47° Forte, 81° Maleh, 90° Karlsson)

Lecce-Cremonese domani ore 19:00