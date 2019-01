Serie B, i risultati delle 15: vincono Perugia, Citta e Cremonese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un primo tempo senza emozioni nelle tre gare di Serie B in programma nel pomeriggio sono arrivati i gol, e tanti. Il Perugia sbanca il campo dell’Ascoli con un netto 3-0 concretizzatosi nella ripresa: apre Verre al 51° su calcio di rigore, raddoppia il nordcoreano Han e chiude all’ultimo secondo il neo acquisto Falzerano. Tre gol anche per il Cittadella che sblocca il match contro il Carpi con Moncini, cercato anche dagli emiliani, al 49°. Schenetti raddoppia quattro minuti dopo con i biancorossi che provano a rientrare a dieci dalla fine con un rigore trasformato da Arrigini, ma al 90° Panico chiude i giochi. Inizio di 2019 negativo invece per il Palermo che perde anche a Cremona: Arini nel primo tempo e Migliore nella ripresa regalano i tre punti a mister Rastelli.

Ascoli-Perugia 0-3 (51° Rig. Verre, 56° Han, 90° Falzerano)

Cittadella-Carpi 3-1 (49° Moncini, 53° Schenetti, 90° Panico; 79° Rig. Arrighini)

Cremonese-Palermo 2-0 (45° Arini, 70° Migliore)