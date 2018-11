Serie B, i risultati delle gare delle 15.00: vittorie per Carpi e Venezia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono da poco concluse le gare iniziate alle 15 di serie B, valide per la tredicesima giornata del campionato cadetto. Successo esterno del Carpi sul campo del Padova grazie alla rete di Jelenic al minuto numero 35. Vince anche il Venezia in casa contro il Brescia grazie alla doppietta di Di Mariano. Lagunari in 10 per quasi tutta la gara per il rosso diretto a Falzerano dopo 22 minuti, ma il Brescia riesce solo a segnare un gol in pieno recupero con Donnarumma. Pareggio a reti bianche fra Livorno e Cittadella.

Livorno-Cittadella 0-0

Padova-Carpi 0-1 (36' Jelenic)

Venezia-Brescia 2-1 (15' e 37' Di Mariano, 90+2' Donnarumma)