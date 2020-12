Serie B, i risultati di primi tempi: Salernitana avanti sul Lecce. Boateng trascina il Monza

Solo tre 0-0 nei primi 45 minuti della dodicesima giornata di Serie B e tante vittorie interne. Il risultato più largo è quello che sta maturando a Monza dove i padroni di casa sono avanti per 2-0 sulla Virtus Entella grazie a una doppietta di Kevin-Prince Boateng. Vittorie di misura invece per il Pordenone sul Brescia, gol di Diaw, e per la Salernitana nel big-match contro il Lecce: decide al momento Capezzi. L'Empoli sblocca invece allo scadere la sfida contro la Cremonese grazie a Stulac. Unica vittoria in trasferta al momento per il Cosenza con Baez che al 45° manda sotto l'Ascoli nello scontro salvezza.

Serie B, 12^ Giornata:

Reggina-Venezia 1-2 (11° Lafferty; 76° Aramu, 83° Bocalon)

Reggiana-Frosinone 1-2 (71° Mazzocchi; 60° Parzyszek, 76° Rohden)

Ascoli-Cosenza 0-1 (45° Baez)

Cittadella-Vicenza 0-0

Empoli-Cremonese 1-0 (45° Stulac)

Monza-Virtus Entella 2-0 (10°, 28° Boateng)

Pisa-Pescara 0-0

Pordenone-Brescia 1-0 (5° Diaw)

Salernitana-Lecce 1-0 (11° Capezzi)

SPAL-ChievoVerona 0-0