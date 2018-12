© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Sono terminate le tre gare del pomeriggio di Serie B con tre vittorie interne. Il colpo lo mette a segno il Cittadella, ora secondo, che batte per 3-1 la Salernitana grazie alla doppietta di Strizzolo e al gol di Schenetti. Di Rosina la rete della bandiera campana. Il Cosenza invece vince in rimonta sul Padova, che aveva chiuso avanti il primo tempo grazie al rigore di Bonazzoli: a decidere la gara una doppietta di Baclet. Cade ancora il Crotone (terza sconfitta di fila) dove la cura Oddo non sta dando i suoi frutti. A Cremona decide una rete al 74° del prodotto dell’Ajax Boultam.

Cittadella-Salernitana 3-1 (34°, 61° Strizzolo, 53° Schenetti; 49° Rosina)

Cosenza-Padova 2-1 (59° Rig., 90° Baclet; 27° Rig. Bonazzoli)



Cremonese-Crotone 1-0 (74° Boultam)