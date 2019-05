Serie B, i risultati finali: Lecce sconfitto, successo vitale per il Livorno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce rimanda la festa per la A. La formazione salentina perde 2-1 a Padova e non riesce ad approfittare del pareggio del Palermo contro lo Spezia nel lunch-match. Importante successo in chiave salvezza anche per il Livorno, che espugna Verona con un pirotecnico 2-3, e per il Foggia. Occasione persa, invece, per il Carpi, che si fa rimontare dalla Cremonese e adesso vede vicinissimo lo spettro della retrocessione. Questi i risultati:

Carpi-Cremonese 1-2: 53' Rolando, 82' Piccolo (C), 88' Montalto

Cosenza-Venezia 1-1: 44' Tutino, 55' Bocalon (V)

Crotone-Benevento 1-0: 47' Simy

Foggia-Salernitana 3-1: 16' Deli, 19' rig. Greco, 58' Jallow (S), 59' Iemmello

Padova-Lecce 2-1: 3' Baraye, 56' Cappelletti, 75' rig. Mancosu (L)

Perugia-Cittadella 0-0

Verona-Livorno 2-3: 25' Giannetti, 43' Raicevic, 47' p.t. Dawidowicz (V), 51' Murilo, 71' Laribi (V)

Brescia-Ascoli ore 18

Palermo-Spezia 2-2 (giocata alle 12.30): 30' e 44' Maggiore (S), 32' Jajalo, 40' Moreo