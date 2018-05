Serie B, i risultati finali: vincono Frosinone, Palermo e Venezia

Sono terminate le gare del sabato valide per la 40° giornata di Serie B. In attesa di Parma ed Empoli, in campo rispettivamente domani e lunedì, vincono tutte le gare in corsa per il secondo posto. Il Frosinone passa in casa contro il Carpi grazie a una rete di Dionisi a inizio partita, il Palermo espugna il Liberati per 3-2 con qualche sofferenza nel finale, mentre il Venezia ha la meglio sul Foggia in una gara al cardiopalma, decisivo il gol di Stulac. Vittoria anche per il Bari nello scontro diretto con il Perugia. In chiave salvezza cade anche la Virtus Entella, sconfitta a Salerno dove si festeggia la salvezza, mentre Ascoli e Avellino si spartiscono un punto a testa, così come Novara e Pescara. Infine il Brescia conquista un punto in casa contro il Cittadella rimontando due volte. Questi risultati e marcatori:

Ascoli-Avellino 1-1 (44° Pinto; 31° Castaldo)

Bari-Perugia 3-1 (38° Gyomber, 73° Andrada, 90° Floro Flores; 85° Diamanti)

Cittadella-Brescia 2-2 (39° Schenetti, 76° Bartolomei; 41° Spalek, 79° Tonali)

Frosinone-Carpi 1-0 (5° Dionisi)

Novara-Pescara 1-1 (30° Moscati: 53° Valzania)

Salernitana-Entella 1-0 (53° Bocalon)

Spezia-Pro Vercelli 5-1 (12° rig., 72° Gilardino, 16°, 90° Marilungo, 94° Awua; 23° Paghera)

Ternana-Palermo 2-3 (79° Finotto, 84° Tremolada; 22°, 44° La Gumina, 62° Rolando)

Venezia-Foggia 2-1 (41° Litteri, 95° Stulac; 92° Mazzeo)